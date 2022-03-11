Гол і два асисти: Малиновський присвятив свій єврокубковий перфоманс жертвам війни в Україні (відео)

Гол і два асисти: Малиновський присвятив свій єврокубковий перфоманс жертвам війни в Україні (відео)

Руслан підтримав співвітчизників, які защищають країну від російських окупантів.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський висловив солідарність з українським народом, який героїчно боронить свою землю від російських загарбників.

28-річний українець у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з леверкузенським "Баєром" відзначився голом і зробив два асисти. Це дозволило "бергамаскам" здобути перемогу - 3:2 .

Після поєдинку Малиновський присвятив свої результативні дії співвітчизникам, які загинули в боротьбі з російським агресором.

"Присвячується усім жертвам війни в Україні", - написав Малиновський у себе в Twitter.

присвячується усім жертвам війни в Україні.. pic.twitter.com/IxnGJZ4pBE — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 10, 2022

Огляд матчу "Аталанта" - "Баєр"

Матч-відповідь команди Малиновського проти "Баєра" відбудеться 17 березня в Леверкузені. Початок гри - о 19:45 за київським часом.

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