Гол і два асисти Мудрика допомогли "Челсі" здобути розгромну перемогу в Лізі конференцій (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді розгромив "Панатінаїкос" у матчі другого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Афінах завершився з рахунком 1:4 .

Мудрик вийшов у стартовому складі лондонців та відіграв до фінального свистка. Українець став одним з героїв зустрічі, записавши до свого активі одразу три результативні дії.

На 22-й хвилині рахунок у матчі відкрив Жоау Феліш, скориставшись передачею Мудрика. На 49-й хвилині Михайло забив і сам, асистував йому Педру Нету. Для українця це перший гол цього сезону за лондонський клуб.

На 55-й хвилині Мудрик відзначився третьою результативною дією за гру, знову асистувавши на Феліша. А через чотири хвилини Крістофер Нкунку з пенальті забив четвертий м'яч у ворота грецької команди.

Господарі поля зуміли відповісти лише голом престижу, який на 69-й хвилині забив Факундо Пельїстрі.

Огляд матчу "Панатінаїкос" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" з 6 очками очолив загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій. "Панатінаїкос" має у своєму активі один заліковий бал.

У третьому турі Ліги конференцій підопічні Енцо Марески приймуть вірменський клуб "Ноа", а "Панатінаїкос" на виїзді протистоятиме шведському "Юргордену". Матчі відбудуться 7 листопада.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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