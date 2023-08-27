Гол і незабитий пенальті Голанда: "Манчестер Сіті" без Гвардіоли вирвав перемогу в матчі АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Шеффілд Юнайтед" у виїзному матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:2 .

"Городяни" могли відкрити рахунок наприкінці першого тайму, але Ерлінг Голанд не реалізував пенальті.

Після перерви норвежець реабілітувався і на 63-й хвилині вивів свою команду вперед після передачі Джека Гріліша.

На 85-й хвилині господарі несподівано відігралися зусиллями Джейдена Богла.

Однак чинному чемпіону Англії все ж вдалося здобути перемогу. На 88-й хвилині вирішальний м'яч забив Родрі, якому асистував Філ Фоден.

Огляд матчу

Зазначимо, що діями "небесно-блакитних" у цьому поєдинку керував асистент головного тренера Хуанма Лільо, адже Хосеп Гвардіола переніс операцію на спині та наразі проходить реабілітацію в Барселоні.

"Манчестер Сіті" має три перемоги у трьох матчах на старті сезону АПЛ та з 9 очками лідирує у турнірній таблиці. "Шеффілд Юнайтед" без набраних балів посідає 17-ту позицію.

У наступному турі "городяни" 2 вересня вдома зіграють проти "Фулгема", а "Шефілд Юнайтед" того ж дня прийме "Евертон".

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