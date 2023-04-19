Гол і незабитий пенальті Голанда: "Манчестер Сіті" вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла до півфіналу, де зіграє з мадридським "Реалом".

"Баварія" вдома зіграла внічию з "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені закінчився з рахунком 1:1 .

Уже на 18-й хвилині зустрічі "Баварія" могла залишитися в меншості – Дайот Упамекано збив Ерлінга Голанда, який вибігав на побачення з голкіпером мюнхенців Янном Зоммером. Арбітр одразу показав захиснику німецького клубу пряму червону картку, але потім скасував своє рішення через офсайд у норвезького форварда.

На 35-й хвилині "городяни" заробили пенальті – після удару Ілкая Гюндогана м'яч влучив у руку Упамекано. Але Голанд не забив з 11-метрової позначки, по центру запустивши м'яч над воротами.

На 57-й хвилині "Манчестер Сіті" відкрив рахунок. Швидку контратаку "городян" після пасу Кевіна Де Брюйне завершив ударом під поперечину Голанд, який без проблем пройшов Упамекано на лівому фланзі штрафного майданчика.

Підопічні Томаса Тухеля відігралися на 83-й хвилині. Після прострілу від Садіо Мане м'яч влучив у руку Мануелю Аканджі – рефері призначив пенальті. Вирок виконав Йозуа Кімміх, який ударом по центру воріт переграв Едерсона.

Наприкінці матчу пристрасті на полі закипіли. Нерви здали навіть у Тухеля, який отримав червону картку та був вилучений. А ось рахунок до фінального свистка вже не змінився.

Огляд матчу

Нагадаємо, перший матч команди провели тиждень тому в Манчестері. Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0 . Таким чином, за сумою двох поєдинків далі йде "Манчестер Сіті".

У півфіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" битиметься з мадридським "Реалом", який у чвертьфіналі двічі обіграв лондонський "Челсі".

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