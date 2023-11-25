Гол Кейна дозволив "Баварії" здолати аутсайдера та вийти на перше місце у Бундеслізі (відео)

Мюнхенці на одне очко випереджають "Баєр", який має гру в запасі.

"Баварія" на виїзді обіграла "Кельн" у стартовому матчі 12-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на арені "Рейн Енергі Штадіон" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито в першому таймі. На 20-й хвилині матчу Гаррі Кейн успішно зіграв на добиванні.

Зазначимо, що цього сезону в активі капітана збірної Англії вже 18 голів і 5 асистів у 12 поєдинках чемпіонату Німеччини. Він лідирує у бомбардирських перегонах Бундесліги, випереджаючи на три м'ячі нападника "Штутгарта" Серу Гірассі.

Огляд матчу "Кельн" – "Баварія"

Після цього матчу "Баварія" (32 очки) вийшла на перше місце у Бундеслізі. Команда Томаса Тухеля на один бал випереджає "Баєр" – леверкузенці можуть повернути собі лідерство за підсумками виїзного поєдинку проти "Вердера" 25 листопада. "Кельн" (6 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату Німеччини мюнхенський клуб 2 грудня прийматиме "Уніон", а "Кельн" днем раніше зіграє в гостях з "Дармштадтом". Перед цим, 29 листопада, "Баварія" проведе домашній матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти данського "Копенгагена".

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