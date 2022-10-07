Гол-красень в один дотик: Ярмоленко вдруге відзначився у сезоні за Аль-Айн (відео)

"Аль-Айн" у виїздному матчі 6-го туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів переміг "Діббу Аль-Фуджейру" - 0:2 .

Рахунок матчу на 6-й хвилині відкрив український вінгер команди Андрій Ярмоленко, відгукнувшись на передачу Ях'ї Надера.

هجمة عيناوية جميلة تنتهي بالهدف الأول..

تمريرات متبادلة ينهيها يارمولينكو بتسديدة في شباك دبا#دبا_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Ckhvh46CA4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2022

Команда Реброва подвоїла перевагу наприкінці матчу - відзначився Лаба Коджо Фо Дох.

На рахунку українця вже 2 голи та 2 асисти у цьому сезоні чемпіонату ОАЕ.

Офіційно гравцем клубу з ОАЕ Андрій став у середині липня. Контракт Андрія з "Аль-Айном" розрахований на один рік - до кінця сезону-2022/23. Ярмоленко перебрався до команди, яку очолює відомий український тренер Сергій Ребров, у статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

Ярмоленко - вихованець чернігівського футболу, а від 2006 до 2017 року виступав за київське "Динамо". За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за лондонців 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

Наразі "Аль-Айн" йде на третьому місці чемпіонату ОАЕ.

Додамо, що від 2014 до 2017 року Ярмоленко у "Динамо" виступав саме під керівництвом Реброва.

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