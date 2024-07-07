Гол Кривцова не допоміг "Інтеру" Маямі уникнути розгромної поразки у чемпіонаті МЛС (відео)

Український захисник забив перший м'яч у сезоні за американський клуб.

"Інтер" Маямі українського захисника Сергія Кривцова розгромно поступився "Цинцинатті" в матчі 23-го туру регулярного чемпіонату МЛС. Поєдинок завершився з рахунком 6:1 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед Юя Кубо. На 21-й хвилині клуб Девіда Бекхема відігрався – Кривцов забив ударом головою після подачі з кутового.

Для 33-річного українця це перший гол цього сезону за "Інтер" Маямі. Він зіграв 17 поєдинків у поточному розіграші МЛС.

Gressel with a perfect ball to Kryvstov to bring Miami level. pic.twitter.com/ICMayNt4fT — Major League Soccer (@MLS) July 7, 2024

Утім, забитий м'яч Сергія не допоміг його команді набрати в цьому матчі бодай очко. Маямці пропустили ще п'ять голів і зазнали нищівної поразки.

Зазначимо, що від 62-ї хвилини гості грали у меншості: Серхіо Бускетс заробив жовту картку, але почав сперечатися з арбітром і одразу побачив перед собою другий "гірчичник".

Додамо, що лідер маямців Ліонель Мессі не брав участь у цій грі, оскільки у складі збірної Аргентини зараз виступає на Кубку Америки-2024.

Огляд матчу "Цинцинатті" – "Інтер" Маямі

Після цієї поразки "Інтер" Маямі з 47 очками після 23 матчів опустився на другу сходинку Східної конференції, пропустивши на вершину турнірної таблиці "Цинцинатті" (48 балів, 22 поєдинки).

Наступний матч команда Кривцова проведе 18 липня вдома проти "Торонто" в рамках чергового туру першості МЛС.

Читайте також:

Збірна Бразилії у серії пенальті програла Уругваю та вилетіла з Кубка Америки (відео)

Визначилися півфінальні пари Євро-2024: дати і час початку матчів

Збірна Нідерландів оформила камбек проти Туреччини та вийшла до півфіналу Євро-2024 (відео)