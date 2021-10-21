Гол кривдника "Шахтаря" визнали найкращим у третьому турі Ліги чемпіонів (відео)

Вінісіус Жуніор буквально познущався з оборони "гірників".

Гол форварда мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора у ворота донецького "Шахтаря" було визнано найкращим за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

21-річний бразилець забив гол-красень на 56-й хвилині. У штрафному майданчику "гірників" він віртуозно втік з м'ячем від Додо та Сергія Кривцова, після чого поцілив у ближню дев'ятку. У такий спосіб Вінісіус оформив дубль, перший гол він забив п'ятьма хвилинами раніше.

У суперечці за нагороду нападник "Реала" обійшов голи форварда "Інтера" Едіна Джеко, півзахисника "Ліверпуля" Набі Кейта і форварда "Спортинга" Паулінью.

"Шахтар" розгромно програв "Реалу" на НСК "Олімпійський" у Києві з рахунком 0:5 .

на НСК "Олімпійський" у Києві з рахунком . Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній.

Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання