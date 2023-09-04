Гол Левандовські приніс "Барселоні" складну перемогу в матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії (відео)

Підопічні Хаві завдяки реалізованому пенальті здолали "Осасуну".
"Барселона" насилу перемогла "Осасуну" у виїзному матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги – 1:2.
У компенсований до першого тайму час каталонців вивів уперед Жуль Кунде після передачі Ілкая Гюндогана.
Гості відіграли у другій половині зустрічі – Чимі Авіла завдав влучного удару на 76-й хвилині.
І все ж, підопічним Хаві вдалося вирвати перемогу. На 84-й хвилині захисник господарів Алехандро Катена отримав пряму червону картку за фол у власному карному майданчику, а Роберт Левандовські реалізував пенальті.
Огляд матчу
Після цієї перемоги "Барселона" (10 очок) посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись "Жироні" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика через гіршу різницю м'ячів. Лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (12 балів).
В активі "Осасуни" 6 залікових пунктів і десята позиція.
У наступному турі "Барселона" 16 вересня прийме "Бетіс", а "Осасуна" днем пізніше вирушить у гості до "Хетафе". Ці матчі відбудуться після міжнародної паузи.
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