Гол Малиновського допоміг "Аталанті" розбити команду Коваленка в матчі Чемпіонату Італії (відео)

"Бергамаски" здобули впевнену домашню перемогу.

У поєдинку 13-го туру італійської Серії А зустрічалися "Аталанта" Руслана Малиновського та "Спеція" Віктора Коваленка. Українська дуель на Апеннінах закінчилася впевненою перемогою команди Малиновського, який відзначився одним з голів - 5:2 .

На 11-й хвилині "Спеція" несподівано вийшла вперед зусиллями М'Бала Нзоли. Господарі ще до перерви відповіли дублем Маріо Пашаліча та голом Дувана Сапати з пенальті.

На 83-й хвилині Луїс Муріель зробив рахунок розгромним. А Руслан Малиновський, який вийшов на заміну на 60-й хвилині, забив п'ятий гол "бергамасків" у цій зустрічі. У компенсований час Нзола оформив дубль і встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Інший українець Віктор Коваленко, який виступає за "Спецію" на правах оренди з "Аталанти", вийшов у стартовому складі та був замінений на 64-й хвилині.

Відео гола Малиновського

"Аталанта" (25 очок) закріпилася на четвертій позиції Серії А. "Спеція" залишилася на 16-й позиції з 11 балами у своєму активі.

У наступному турі італійського чемпіонату підопічні Джан П'єро Гасперіні 27 листопада на виїзді зустрінуться з "Ювентусом", а команда Коваленка 28 листопада прийме "Болонью".

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