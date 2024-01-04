Гол Мбаппе допоміг ПСЖ розібратися із суперником та завоювати Суперкубок Франції (відео)

ПСЖ став володарем Суперкубка Франції-2023. В матчі за трофей, який відбувався на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено обіграла "Тулузу" з рахунком 2:0 .

Паризький клуб вийшов уперед вже в дебюті зустрічі – на третій хвилині після передачі Усмана Дембеле відзначився Лі Кан Ін.

Перед свистком на перерву ПСЖ зміцнив свою перевагу – на 44-й хвилині Кіліан Мбаппе завдав точного удару, скориставшись пасом від Бредлі Барколя.

У другом таймі підопічні Енріке зуміли зберегти свої ворота "сухими" та без особливих проблем довели справу до перемоги.

Огляд матчу ПСЖ – "Тулуза"

Парижани здобули Суперкубок Франції вдруге поспіль і 12-й раз в історії. ПСЖ є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у цьому турнірі.

Додамо, що в чемпіонаті Франції паризький клуб наразі лідирує, маючи 40 очок після 17 зіграних матчів. Найближчий переслідувач – "Ніцца" – відстає від ПСЖ на 5 балів. "Тулуза" (14 пунктів) йде на 16-му місці з 18-ти.

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