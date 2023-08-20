Гол Мбаппе не допоміг: ПСЖ вдруге поспіль втратив очки на старті чемпіонату Франції (відео)

ПСЖ зіграв унічию з "Тулузою" у виїзному матчі 2-го туру французької Ліги 1 – 1:1 .

Перший тайм минув без голів. У другій половині зустрічі парижанам вдалося відкрити рахунок – на 62-й хвилині пенальті реалізував Кіліан Мбаппе, який вийшов на заміну на 51-й хвилині.

Однак наприкінці зустрічі господарі змогли відігратися – на 87-й хвилині Закарія Абухлаль забив з пенальті, чим приніс своїй команді нічию.

Огляд матчу

ПСЖ не зміг виграти другий матч поспіль на старті нового сезону Ліги 1. У першому турі парижани розійшлися нічиєю з "Лор'яном" (0:0).

Наразі команда Луїса Енріке з двома очками йде на восьмій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Тулуза" з 4 балами посідає третє місце.

У наступному турі ПСЖ 26 серпня прийме "Ланс". Днем пізніше "Тулуза" на виїзді зіграє проти "Страсбура" українського захисника Едуарда Соболя.

Нагадаємо, із суперзіркового атакувального тріо парижан залишився лише Мбаппе. Аргентинець Лео Мессі влітку перебрався до "Інтера" Маямі, а Неймар став гравцем саудівського "Аль-Хіляля".

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