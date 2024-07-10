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Гол Мессі допоміг збірній Аргентини перемогти Канаду та вийти до фіналу Кубка Америки (відео)

Гол Мессі допоміг збірній Аргентини перемогти Канаду та вийти до фіналу Кубка Америки (відео)

Збірна Аргентини з футболу / Фото: Associated Press

У фіналі турніру "альбіселесте" зіграють з Уругваєм або Колумбією.

Збірна Аргентини обіграла національну команду Канади в першому півфінальному матчі Кубка Америки-2024. Зустріч у штаті Нью-Джерсі завершилася з рахунком 2:0.

"Альбіселесте" забили у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Хуліан Альварес, реалізувавши вихід один на один з воротарем після чудової передачі від Родріго Де Пауля.

На старті другого тайму чинні чемпіони світу подвоїли свою перевагу в рахунку. На 51-й хвилині Ліонель Мессі вдало підставив ногу під удар Енцо Фернандеса і м'яч опинився у сітці воріт канадців.

Зазначимо, що для Мессі це перший гол на цьому турнірі. Також в активі 37-річного форварда "Інтера" Маямі один асист.

Після цього підопічні Ліонеля Скалоні впевнено довели справу до перемоги, зумівши зберегти власні ворота "на замку".

Огляд матчу Аргентина – Канада

У фіналі Кубка Америки-2024 аргентинці зустрінуться з переможцем другого півфіналу, в якому 11 липня сильнішого визначатимуть Уругвай та Колумбія.

Вирішальний матч турніру відбудеться 15 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

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