Гол Мессі допоміг збірній Аргентини перемогти Канаду та вийти до фіналу Кубка Америки (відео)

У фіналі турніру "альбіселесте" зіграють з Уругваєм або Колумбією.
Збірна Аргентини обіграла національну команду Канади в першому півфінальному матчі Кубка Америки-2024. Зустріч у штаті Нью-Джерсі завершилася з рахунком 2:0.
"Альбіселесте" забили у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Хуліан Альварес, реалізувавши вихід один на один з воротарем після чудової передачі від Родріго Де Пауля.
На старті другого тайму чинні чемпіони світу подвоїли свою перевагу в рахунку. На 51-й хвилині Ліонель Мессі вдало підставив ногу під удар Енцо Фернандеса і м'яч опинився у сітці воріт канадців.
Зазначимо, що для Мессі це перший гол на цьому турнірі. Також в активі 37-річного форварда "Інтера" Маямі один асист.
Після цього підопічні Ліонеля Скалоні впевнено довели справу до перемоги, зумівши зберегти власні ворота "на замку".
Огляд матчу Аргентина – Канада
У фіналі Кубка Америки-2024 аргентинці зустрінуться з переможцем другого півфіналу, в якому 11 липня сильнішого визначатимуть Уругвай та Колумбія.
Вирішальний матч турніру відбудеться 15 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.
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