Гол Мессі на останніх хвилинах врятував "Інтер" Маямі з Кривцовим від поразки в матчі МЛС (відео)

Клуб Девіда Бекхема драматично вирвав нічию у грі проти "Лос-Анджелес Гелаксі".

"Інтер" Маямі на виїзді зіграв унічию з "Лос-Анджелес Гелаксі" в матчі 2-го туру чемпіонату МЛС.

У першому таймі господарі могли виходити вперед, але на 13-й хвилині колишній півзахисник "Барселони" Рікі Пуч не реалізував пенальті.

Після перерви "Лос-Анджелес Гелаксі" зумів відкрити рахунок – на 75-й хвилині відзначився сербський нападник Деян Йовельїч.

Однак у компенсований час клуб, власником якого є знаменитий ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, врятувався від поразки. Героєм очікувано став Ліонель Мессі. Аргентинський форвард на 90+2-й хвилині двічі обігрався зі своїм колишнім партнером за "Барселоною" Жорді Альбою та відправив м'яч під поперечину.

Український захисник маямців Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та відіграв весь поєдинок.

Огляд матчу "Лос-Анджелес Гелаксі" – "Інтер" Маямі

Для Мессі та Ко це був другий матч нового розіграшу МЛС. У стартовій грі сезону "Інтер" Маямі вдома переміг Реал Солт Лейк" з рахунком 2:0 – в тому поєдинку Мессі та Луїс Суарес відзначилися асистами.

У третьому турі МЛС маямський клуб 2 березня прийматиме "Орландо Сіті".

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