Гол Мессі не врятував: "Інтер" Маямі сенсаційно вилетів у першому раунді плейоф МЛС (відео)

"Інтер" Маямі, за який виступають український захисник Сергій Кривцов та зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі, сенсаційно вибув вже у першому раунді плейоф МЛС.

Підопічні Херардо Мартіно у серії до двох перемог поступилися "Атланті Юнайтед". У перших матчах команди обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:1, а у вирішальній третій грі маямці вдома зазнали поразки з рахунком 2:3.

Поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. Уже на 17-й хвилині "Інтер" Маямі вийшов вперед завдяки голу парагвайця Матіаса Рохаса. Але гості дуже швидко відповіли – дубль оформив сенегалець Джамал Тьяре, відзначившись на 19-й і 21-й хвилинах.

У середині другого тайму господарі зрівняли рахунок – на 65-й хвилині влучного удару завдав Мессі.

Однак це не допомогло клубу Девіда Бекхема здобути перемогу. На 76-й хвилині польський півзахисник Бартош Сліш забив вирішальний м'яч та вивів "Атланту Юнайтед" до чвертьфіналу плейоф МЛС.

Зазначимо, що одним з героїв матчу став 40-річний американський голкіпер гостей Бред Гузан, який здійснив за гру сім сейвів.

До слова, Кривцов не потрапив до заявки "Інтера" Маямі на цей поєдинок через м'язову травму.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Атланта Юнайтед"

Таким чином, "Інтер" Маямі, який став найкращою командою регулярного чемпіонату МЛС з історичним рекордом за кількістю набраних очок, припинив боротьбу за трофей уже на старті плейоф.

"Атланта Юнайтед", яка фінішувала дев'ятою в регулярному чемпіонаті МЛС та в плейін вибила "Монреаль", в 1/4 фіналу плейоф позмагається з "Орландо Сіті". Перший матч між цими клубами відбудеться 23 листопада.

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