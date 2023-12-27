Гол Мудрика допоміг "Челсі" здобути непросту перемогу в матчі 19-го туру АПЛ (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика обіграв "Крістал Пелас" у домашньому матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля вийшли вперед на 13-й хвилині – Мудрик з меж штрафного майданчика у дотик переправив м'яч у сітку після прострілу з лівого флангу від Мало Густо.

Для Мудрика це третій гол цього сезону АПЛ. Також в активі українця один асист.

Після забитого м'яча "сині" продовжили атакувати і, здавалося, контролювали гру. Однак перед самим свистком на перерву "орли" несподівано відігралися – на 45+1-й хвилині Мікаель Олісе скористався передачею Джордана Аю та вразив ворота "пенсіонерів".

У другому таймі підопічні Маурісіо Почеттіно намагалися вирвати перемогу. На 77-й хвилині Ніколас Джексон замкнув подачу з правого флангу від Тьягу Сілви, але рефері після втручання VAR скасував гол через офсайд.

І все ж, наприкінці матчу футболістам "Челсі" вдалося забити вирішальний гол. На 88-й хвилині Еберечі Езе у власному штрафному збив Ноні Мадуеке й сам постраждалий з пенальті точно пробив у лівий кут.

Зазначимо, що Мудрик вийшов на поле у стартовому складі та зіграв 71 хвилину. Українця замінили на Армандо Брою одразу після того, як його жорстким фолом викинули за межі поля. Ймовірно, Михайло отримав пошкодження.

Огляд матчу "Челсі" – "Крістал Пелас"

Завдяки перемозі "Челсі" (25 очок) піднявся на десяте місце в АПЛ. "Крістал Пелас" з 18 балами перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі команда Мудрика 30 грудня на виїзді зіграє проти "Лутона", а "Крістал Пелас" того ж дня прийме "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка.

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