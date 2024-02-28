Гол Мудрика допоміг "Челсі" здобути складну перемогу та вийти до чвертьфіналу Кубка Англії (відео)

Михайло вийшов у стартовому складі проти "Лідса" та відіграв майже весь матч.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі здолав "Лідс Юнайтед" в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:2 .

Гості вийшли вперед уже на 8-й хвилині зустрічі зусиллями Матео Джозефа.

Проте "сині" ще в першому таймі зуміли відігратися, а потім й повести в рахунку. На 15-й хвилині Ніколас Джексон забив після передачі Мойзеса Кайседо, а на 37-й хвилині Мудрик ударом в один дотик у дальній кут з меж штрафного замкнув простріл Рахіма Стерлінга.

Відео гола Мудрика

Після перерви "Лідсу" вдалося відновити паритет у матчі – на 59-й хвилині Джозеф оформив дубль.

Однак на останній хвилині основного часу підопічні Маурісіо Почеттіно вирвали перемогу – Конор Галлагер забив вирішальний м'яч, скориставшись передачею Енцо Фернандеса.

Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі майже увесь матч. 23-річного українця замінили лише на 90+4-й хвилині.

Варто зазначити, що до цього Михайло востаннє з'являвся у стартовому складі "синіх" ще 6 січня в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Престона" (4:0).

Загалом Мудрик провів 27-й матч за лодонський клуб в усіх турнірах цього сезону. В його активі 5 голів та 2 асисти.

Огляд матчу "Челсі" – "Лідс Юнайтед"

В 1/4 фіналу Кубка Англії команда Мудрика зіграє проти "Лестера", який в 1/8 фіналу в екстратаймах обіграв "Борнмут" (1:0) українського захисника Іллі Забарного.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

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