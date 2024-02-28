Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гол Мудрика допоміг "Челсі" здобути складну перемогу та вийти до чвертьфіналу Кубка Англії (відео)

Гол Мудрика допоміг "Челсі" здобути складну перемогу та вийти до чвертьфіналу Кубка Англії (відео)

"Челсі" / Фото: Associated Press

Михайло вийшов у стартовому складі проти "Лідса" та відіграв майже весь матч.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі здолав "Лідс Юнайтед" в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:2.

Гості вийшли вперед уже на 8-й хвилині зустрічі зусиллями Матео Джозефа.

Проте "сині" ще в першому таймі зуміли відігратися, а потім й повести в рахунку. На 15-й хвилині Ніколас Джексон забив після передачі Мойзеса Кайседо, а на 37-й хвилині Мудрик ударом в один дотик у дальній кут з меж штрафного замкнув простріл Рахіма Стерлінга.

Відео гола Мудрика

Після перерви "Лідсу" вдалося відновити паритет у матчі – на 59-й хвилині Джозеф оформив дубль.

Однак на останній хвилині основного часу підопічні Маурісіо Почеттіно вирвали перемогу – Конор Галлагер забив вирішальний м'яч, скориставшись передачею Енцо Фернандеса.

Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі майже увесь матч. 23-річного українця замінили лише на 90+4-й хвилині. 

Варто зазначити, що до цього Михайло востаннє з'являвся у стартовому складі "синіх" ще 6 січня в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Престона" (4:0).

Загалом Мудрик провів 27-й матч за лодонський клуб в усіх турнірах цього сезону. В його активі 5 голів та 2 асисти.

Огляд матчу "Челсі" – "Лідс Юнайтед"

В 1/4 фіналу Кубка Англії команда Мудрика зіграє проти "Лестера", який в 1/8 фіналу в екстратаймах обіграв "Борнмут" (1:0) українського захисника Іллі Забарного.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Читайте також:

"Манчестер Сіті" з 5 голами Голанда та 4 асистами Де Брейне розніс "Лутон" у Кубку Англії (відео)

Євро-2024: букмекери назвали фаворитів чемпіонату Європи з футболу

"Олександрії" загрожує технічна поразка в нічийному матчі УПЛ проти "Шахтаря": що трапилося

Повʼязані теми:

Наступна публікація