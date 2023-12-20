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Гол Мудрика у компенсований час врятував "Челсі" від вильоту з Кубка англійської ліги

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Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Гол Мудрика у компенсований час врятував "Челсі" від вильоту з Кубка англійської ліги

Михайло Мудрик / Фото: Associated Press

Лондонці у серії пенальті перемогли "Ньюкасл".

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика здолав "Ньюкасл" і вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогли "пенсіонери" – 4:2.

"Сороки" вийшли вперед на 16-й хвилині зусиллями Каллума Вілсона.

Але в компенсований до другого тайму час "сині" відігралися – Кіран Тріпп'єр помилився у власному штрафному, а Мудрик першим встиг до м'яча і точно пробив у дальній кут. 

Варто зазначити, що Мудрик розпочав матч на лавці для запасних і з'явився на полі на 78-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга.

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Дата публікації
Перегляди
79
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