Гол Мудрика у компенсований час врятував "Челсі" від вильоту з Кубка англійської ліги

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика здолав "Ньюкасл" і вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогли "пенсіонери" – 4:2.

"Сороки" вийшли вперед на 16-й хвилині зусиллями Каллума Вілсона.

Але в компенсований до другого тайму час "сині" відігралися – Кіран Тріпп'єр помилився у власному штрафному, а Мудрик першим встиг до м'яча і точно пробив у дальній кут.

Варто зазначити, що Мудрик розпочав матч на лавці для запасних і з'явився на полі на 78-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга.