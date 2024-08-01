Гол на 1-й хвилині не допоміг: "Полісся" знову програло "Олімпії" та вилетіло з єврокубків (відео)

Житомирська команда завершила історичний для себе євросезон.

Житомирське "Полісся" поступилося словенській "Олімпії" ( 1:2 ) в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2024/25 та вибуло з турніру.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для житомирського клубу поєдинок відбувся у польському місті Глівіце.

У першому матчі, який відбувся 25 липня у словенській Любляні, "Полісся" зазнало поразки від "Олімпії" з рахунком 0:2. Тож у поєдинку-відповіді перед житомирцями стояло завдання відіграти відставання у два м'ячі.

Підопічні Імада Ашура вдало розпочали зустріч і вже на першій хвилині відкрили рахунок – Богдан Кушніренко замкнув передачу Олександра Назаренка та став автором дебютного гола житомирського клубу в єврокубках.

Однак на 11-й хвилині "Олімпія" зрівняла рахунок у матчі – відзначився Рауль Флоруц.

Наприкінці поєдинку словенська команда вирвала перемогу – в компенсований час, на 90+3-й хвилині, з гострого кута забив Іван Дурдов.

Огляд матчу "Полісся" – "Олімпія"

Таким чином, "Полісся" програло "Олімпії" з рахунком 1:4 за сумою двох матчів і закінчило виступи у єврокубках-2024/25.

Зазначимо, що цього сезону "Полісся" вперше в історії грало в єврокубках. Минулого сезону житомирський клуб посів п'яте місце в УПЛ, тоді як "Олімпія" здобула бронзові медалі чемпіонату Словенії.

Раніше повідомлялося, що УЄФА виключив "Дніпро-1" з єврокубків. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій дніпряни повинні були зіграти з угорською "Академією Пушкаша", але отримали технічні поразки (двічі по 0:3) в обох матчах після того, як клуб через фінансові проблеми виключили зі складу учасників УПЛ.

Відтак Україну в нинішній кампанії футбольних єврокубків залишилися представляти три клуби: "Шахтар" (стартуватиме з основного раунду Ліги чемпіонів), "Динамо" (у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з шотландським "Рейнджерс") та "Кривбас" (у 3-му раунді відбору Ліги Європи позмагається з чеською "Вікторією" Пльзень).

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