Гол на 10-й секунді та асист воротаря: "Евертон" з Миколенком здобув розгромну перемогу в АПЛ (відео)

"Іриски" виграли третій поспіль поєдинок у чемпіонаті Англії.

"Евертон" на своєму полі розгромив "Лестер" у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:0 .

"Іриски" відкрили рахунок вже на 10-й секунді зустрічі – після довгого закидання воротаря Джордана Пікфорда точного удару завдав Абдулає Дукуре. Це найшвидший гол "Евертона" в історії АПЛ.

До перерви господарі ще двічі вразили ворота суперника – дубль оформив Бету, відзначившись на 6-й і 45+2-й хвилинах.

Наприкінці матчу команда Девіда Моєса відправила четвертий м'яч у ворота "лисиць". Остаточний рахунок гри на 90-й хвилині встановив Іліман Ндіає.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 88 хвилин, після чого його замінив Нейтан Паттерсон.

Огляд матчу "Евертон" – "Лестер"

Буде додано незабаром.

Для мерсисайдського клубу це третя поспіль перемога у чемпіонаті Англії. "Евертон" з 26 очками піднявся на 15-те місце в таблиці АПЛ, віддалившись від зони вильоту на відстань 10 балів. "Лестер" (17 пунктів) посідає 17-ту позицію.

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