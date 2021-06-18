Гол найкращого бомбардира Євро-2020 приніс чехам нічию в матчі з фіналістом Чемпіонату світу

Обидві збірні зберігають шанси на плейоф.

Збірні Хорватії та Чехії зіграли внічию в матчі 2-го туру Євро-2020. Поєдинок на "Гемпден Парк" у Глазго завершився внічию 1:1.

Чеська команда повела в рахунку на 37-й хвилині. 25-річний нападник Патрік Шик реалізував пенальті, забивши свій третій гол на поточній першості континенту. Він очолив бомбардирські перегони Чемпіонату Європи. Ще 7 гравців забили по 2 голи.

У першому матчі з Шотландією (2:0) Шик зробив дубль, забивши один з голів з центру поля.

Хорвати відігралися на початку другого тайму - Іван Перішич з меж штрафного відзначився класним ударом у верхній кут. Таким чином, фіналіст Чемпіонату світу-2018 здобув перше очко, у стартовому матчі хорвати програли Англії (0:1).

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Чехія очолює групу D (4 очки), Англія (3, матч у запасі) - друга, Хорватія (1) - третя, Шотландія (0, гра у запасі) - четверта. О 22:00 Англія зіграє з Шотландією. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку .

. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання