Гол Неймара не допоміг перемогти: ПСЖ на останніх секундах втратив очки в чемпіонаті Франції (відео)

Парижани втретє за останні чотири матчі спіткнулися у внутрішній першості.

ПСЖ на домашній арені зіграв унічию з "Реймсом" в матчі 20-го туру чемпіонату Франції – 1:1 .

У першому таймі команди не забивали. А ось після перерви господарі повели в рахунку – на 51-й хвилині відзначився Неймар.

Але вже за вісім хвилин парижани залишилися в меншості – пряму червону картку заробив Марко Верратті, який тільки в перерві вийшов на заміну.

Майже до фінального свистка ПСЖ вдавалося втримувати переможний рахунок, однак у компенсований час "Реймс" таки врятувався від поразки – на 90+5-й хвилині Фоларін Балогун приніс гостям нічию.

Огляд матчу

Команда Крістофа Галтьє не зуміла перемогти вже втретє за останні чотири матчі, але з 48 очками продовжує лідирувати в чемпіонаті. Парижани на 3 бали випереджають найближчого переслідувача – "Ланс". Своєю чергою, "Реймс" йде на 11-му місці, маючи 26 очок.

У наступному турі ПСЖ на виїзді зіграє з "Монпельє", а "Реймс" прийме "Лор'ян". Обидва матчі відбудуться 1 лютого.

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