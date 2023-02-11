Гол новачка не допоміг перемогти: "Арсенал" із Зінченком вдруге поспіль спіткнувся в АПЛ (відео)

"Каноніри" не втримали перемогу над "Брентфордом".

"Арсенал" не зумів обіграти "Брентфорд" в домашньому матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. Після перерви "каноніри" відкрили рахунок – на 66-й хвилині дебютним голом у складі лондонців відзначився зимовий новачок клубу Леандро Троссард, який вийшов на заміну в другому таймі.

Однак довести справу до перемоги підопічним Мікеля Артети не вдалося. На 74-й хвилині Айвен Тоні своїм голом вирвів для гостей нічию.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Огляд матчу

"Каноніри" вдруге поспіль втратили очки в чемпіонаті. Минулого туру команда Артети поступилася "Евертону" українського захисника Віталія Миколенка.

"Арсенал" (51 очко) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на шість балів. "Брентфорд" (34 пункти) посідає восьму позицію.

У наступному матчі Зінченко і Ко 15 лютого вдома зіграють з "Манчестер Сіті", 18 лютого "бджоли" прийматимуть "Крістал Пелас".

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком не подужав "Вест Гем" в АПЛ – офсайд забрав в українця гольовий асист

Хет-трик Караваєва приніс "Динамо" четверту поспіль перемогу на зборах у Туреччині

ФІФА назвала трьох претендентів на звання найкращого футболіста року