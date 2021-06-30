Гол новачка та розгром: "Шахтар" влаштував феєрію в першому матчі Де Дзербі

"Гірники" забили 5 "сухих" м'ячів австрійському "Санкт-Йохану".
Донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу в першому матчі на тренувальних зборах в Австрії.
У дебютному товариському поєдинку під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі "гірники" не залишили жодних шансів австрійському "Санкт-Йохану" - 5:0.
Свій перший гол за донецький клуб забив нападник Лассіна Траоре, якого "Шахтар" влітку придбав у амстердамського "Аякса". Також голами за українську команду відзначилися Тете, Михайло Мудрик, Віктор Корнієнко та Дентіньо.
Варто зазначити, що в цій контрольній зустрічі також взяли участь інші два новачки донеччан - куплений у "Бенфіки" півзахисник Педріньо та колишній захисник італійського "Сассуоло" Марлон.
- "Санкт-Йохан" виступає у регіональній лізі Австрії.
- У наступному матчі на зборах "Шахтар" 4 липня зустрінеться з польським "Ракувом".