Гол+пас: український футболіст став героєм поєдинку в Лізі конференцій (відео)

Так, 29-річний форвард у рамках першої гри стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій проти ірландського "Деррі Сіті" зумів відзначитися забитим м'ячем та результативною передачею.

Гол у виїзному матчі проти "Деррі Сіті" Філіппов забив на 68-й хвилині . Український нападник скористався прострілом з лівого флангу і у дотик направив м'яча у сітку воріт, закріпивши перевагу своєї команди. В епізоді з першим голом "Риги" саме Філіппов віддав результативну передачу на бразильського півзахисника Габріела Рамоса.

До вашої уваги забитий м'яч у виконанні Філіппова, який, до речі, став для нього дебютним у єврокубках.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "Риги";

Матч-відповідь буде зіграний 14 липня;

Крім Філіппова, у складі "Риги" виступають ще два українці: півзахисники Юрій Вакулко та Владлен Юрченко. Вакулко та Філіппов відіграли повний матч проти "Деррі Сіті", Юрченко ж вийшов на заміну на 76-й хвилині.

Додамо, що за цей сезон Філіппов провів 18 поєдинків, у яких забив три голи та зробив таку ж кількість асистів. Він виступає за "Ригу" на правах оренди, яка розрахована до кінця 2022-го. Контракт Олександра належить бельгійському "Сент-Трюйдену".

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