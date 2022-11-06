Гол плюс асист Циганкова: "Динамо" завдяки двом пенальті розгромило найгіршу команду УПЛ

Команда Мірчі Луческу продовжила надолужувати втрачені на початку сезону очки.
Київське "Динамо" обіграло одеський "Чорноморець" у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на домашньому стадіоні "моряків" в Одесі завершився з рахунком 0:3.
Столична команда вийшла вперед у середині першого тайму. На 25-й хвилині пенальті реалізував Віктор Циганков.
Одразу після перерви "біло-сині" зміцнили свою перевагу. Тепер Циганков виступив у ролі асистента, а гол записав до свого активу Віталій Буяльський.
У компенсований до другого тайму час крапку в матчі поставив Владислав Ванат, який реалізував пенальті.
- "Динамо" з 16 очками піднялося на шосте місце в таблиці УПЛ. "Чорноморець" залишився на останній позиції з трьома балами у своєму активі.
- У наступному турі підопічні Мірчі Луческу 10 листопада зіграють з "Олександрією", а команда Романа Григорчука того ж дня зустрінеться з "Минаєм".
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