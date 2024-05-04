Гол плюс асист Довбика: "Жирона" ефектно перемогла "Барселону" та вручила титул "Реалу" (відео)

Команда Мічела гарантувала "вершковим" чемпіонство, а собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова обіграла "Барселону" в домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги. Каталонське дербі на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершилося з рахунком 4:2 .

Уже на третій хвилині зустрічі "синьо-гранатових" вивів уперед Андреас Крістенсен. Проте "біло-червоні" відповіли миттєво – на четвертій хвилині Довбик забив головою після подачі Івана Мартіна з лівого флангу.

Для 26-річного українського форварда цей гол став 20-м цього сезону Примери. Довбик збільшив свій відрив у бомбардирських перегонах чемпіонату Іспанії від півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема, який забив 18 м'ячів.

Перед перервою "Барселона" знову вийшла вперед – пенальті реалізував Роберт Левандовський.

А ось у другому таймі "жиронці" були на голову кращими за свого принципового суперника. На 65-й хвилині Порту зрівняв рахунок одразу ж після свого виходу на заміну, розстрілявши ворота після передачі Довбика. Для Артема це шостий асист у нинішньому розіграші Ла Ліги.

Незабаром команда Мічела вже була попереду – Мігель Гутьєррес на 67-й хвилині відзначився після пасу Порту.

На 74-й хвилині "Жирона" вчетверте вразила ворота "блаугранас" – Порту отримав м'яч від Савіо та оформив дубль красивим ударом у дальній кут.

Огляд матчу "Жирона" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Жирона" (74 очки) вийшла на друге місце в Ла Лізі, посунувши "Барселону" (73 бали) на третю позицію.

Таким чином, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна (87 пунктів) за чотири тури до кінця став чемпіоном Примери сезону-2023/24. Для "Королівського клубу" це 36-й чемпіонський титул в історії. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами іспанської першості.