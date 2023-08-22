Гол плюс асист Жиру: "Мілан" впевненою перемогою розпочав новий сезон Серії А (відео)

"Мілан" у гостях розібрався з "Болоньєю" в заключному матчі 1-го туру італійської Серії А – 0:2.

Команда Стефано Піолі відкрила рахунок у дебюті зустрічі. На 11-й хвилині Олів'є Жиру на дальній стійці замкнув точну передачу Тіджані Рейндерса.

Досить швидко "россонері" подвоїли свою перевагу. На 21-й хвилині колишній одноклубник українця Михайла Мудрика в лондонському "Челсі" Крістіан Пулішич відзначився потужним ударом з-поза меж штрафного. Асист заніс до свого активу Жиру.

Більше голів у цьому матчі уболівальники не побачили. У другому таймі "Болонья" могла скоротити відставання, але після удару Дана Ндоє гостей врятувала стійка.

Огляд матчу

У другому турі Серії А "россонері" 26 серпня прийматимуть "Торіно", а "Болонья" днем пізніше на виїзді зіграє з "Ювентусом".

Читайте також:

"Арсенал" з поверненням Зінченка у меншості втримав другу поспіль перемогу на старті АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" розпрощався із зірковим футболістом, якого звинувачували у зґвалтуванні

"Жирона" з Довбиком і Циганковим здобула розгромну перемогу в чемпіонаті Іспанії (відео)