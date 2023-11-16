Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гол Роналду допоміг Португалії здобути дев'яту поспіль перемогу у відборі на Євро-2024 (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
58
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гол Роналду допоміг Португалії здобути дев'яту поспіль перемогу у відборі на Євро-2024 (відео)

Кріштіану Роналду / Фото: Associated Press

Кріштіану забив у ворота команди Ліхтенштейну.

Збірна Португалії у виїзному матчі 9-го туру відбору на Євро-2024 обіграла команду Ліхтенштейну з рахунком 0:2.

Обидва голи підопічні Роберто Мартінеса забили на початку другого тайму. На 46-й хвилині поєдинку зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відкрив рахунок після передачі Діогу Жоти.

На 57-й хвилині господарі поля зміцнили свою перевагу – голом відзначився Жуан Канселу, якому асистував Антоніо Сілва.

Зазначимо, що на 82-й хвилині португальці могли зробити рахунок розгромним, але арбітр після перегляду відеоповтору скасував гол Гонсалу Рамуша через офсайд.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
58
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація