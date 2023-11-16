Гол Роналду допоміг Португалії здобути дев'яту поспіль перемогу у відборі на Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії у виїзному матчі 9-го туру відбору на Євро-2024 обіграла команду Ліхтенштейну з рахунком 0:2 .

Обидва голи підопічні Роберто Мартінеса забили на початку другого тайму. На 46-й хвилині поєдинку зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відкрив рахунок після передачі Діогу Жоти.

На 57-й хвилині господарі поля зміцнили свою перевагу – голом відзначився Жуан Канселу, якому асистував Антоніо Сілва.

Зазначимо, що на 82-й хвилині португальці могли зробити рахунок розгромним, але арбітр після перегляду відеоповтору скасував гол Гонсалу Рамуша через офсайд.