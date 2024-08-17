Гол Роналду не допоміг: "Аль-Наср" зазнав розгромної поразки у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії

"Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду розгромно поступився "Аль-Хілялю" у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії. Поєдинок завершився з рахунком 1:4 .

Підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру мінімально виграли перший тайм завдяки голу Роналду. 39-річний нападник забив на 44-й хвилині матчу.

Однак у другій половині зустрічі чинному чемпіону Саудівської Аравії вдалося здійснити камбек. На 55-й хвилині рахунок зрівняв Сергій Мілінкович-Савич.

Потім дубль оформив Александар Мітрович, відзначившись на 63-й і 69-й хвилинах. Крапку в цьому протистоянні на 72-й хвилині поставив Малком, відправивши четвертий м'яч у ворота "Аль-Насра".

Огляд матчу "Аль-Наср" – "Аль-Хіляль"

Зазначимо, що в півфіналі турніру Роналду забив гол і віддав результативну передачу, чим допоміг своїй команді обіграти "Аль-Таавун" з рахунком 2:0.

Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє 200 мільйонів доларів на рік.

Минулого сезону португалець залишився без трофеїв. "Аль-Наср" посів друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Хіляля" на 14 очок. У фіналі Кубка Короля Саудівської Аравії команда Кріштіану поступилася "Аль-Хілялю" у серії пенальті.

Сам Роналду минулої кампанії став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії, забивши 35 голів за 31 матч, а також зробив 11 асистів.

Загалом у сезоні-2023/24 він зіграв 44 матчі за "Аль-Наср" у всіх турнірах, відзначившись 42 голами та 13 результативними передачами.

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