Гол Роналду вивів "Аль-Наср" до історичного фіналу арабської Ліги чемпіонів (відео)

Зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду приніс своєму клубу перемогу над іракським клубом "Аль-Шорта" у півфіналі арабської Ліги чемпіонів – 0:1 .

38-річний португалець вийшов у стартовому складі і провів на полі повний поєдинок. На 75-й хвилині він реалізував пенальті, чим вивів "Аль-Наср" до фіналу турніру.

Ronaldo with his amazing technique ⚡️ pic.twitter.com/mr9iBFvJXq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2023

Роналду відзначився голом у четвертому поспіль матчі арабської Ліги чемпіонів. Раніше він забив команді "Монастір" з Тунісу, вразив ворота єгипетського "Замалека", чим вивів "Аль-Наср" до плейоф турніру, а також відкрив рахунок у поєдинку проти марокканського клубу "Раджа Касабланка" – чинного переможця арабської ЛЧ.

Додамо, що в матчі з "Аль-Шортою" португалець також на 31-й хвилині забив з гри після виходу один на один з голкіпером, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Для "Аль-Насра" це перший в історії вихід до фіналу арабської Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі турніру Роналу та Ко зіграють з "Аль-Хілялем", який в іншому півфіналі обіграв "Аль-Шабаб" (3:1).

Фінал арабської ЛЧ відбудеться у суботу, 12 серпня, початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

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