Гол Роналду зі штрафного допоміг "Аль-Насру" розбити суперника у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Кріштіану має три результативні дії після двох поєдинків на старті саудівської ліги.

Суперзірковий форвард Кріштіану Роналду допоміг "Аль-Насру" розгромити "Аль-Фейху" в матчі 2-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Поєдинок завершився з рахунком 1:4 .

39-річний португалець вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв до фінального свистка. Уже на 5-й хвилині він віддав гольову передачу на Андерсона Таліску.

Наприкінці першого тайму КріРо забив і сам. Зробив він це прямим ударом зі штрафного.

Відео гола Роналду зі штрафного

Ronaldo, always one step ahead pic.twitter.com/yO7MB9tmxQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 27, 2024

Огляд матчу "Аль-Фейха" – "Аль-Наср"

Таким чином, після двох поєдинків на старті нового сезону саудівської ліги в активі Роналду вже два голи та один асист.

У першому турі підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру не зуміли обіграти "Аль-Раед" (1:1), незважаючи на гол Роналду ударом головою після навісу від Садіо Мане.

Наразі "Аль-Наср" з 4 очками йде на другій позиції у чемпіонаті Саудівської Аравії. Наступного туру команда Роналду 13 вересня прийме "Аль-Ахлі".

Раніше повідомлялося, що "Аль-Наср" з голом Роналду зазнав розгромної поразки у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії.

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