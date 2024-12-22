Гол та асист Довбика допомогли "Ромі" здобути розгромну перемогу в матчі чемпіонату Італії (відео)

Артем записав на свій рахунок дві результативні дії у другому поєдинку поспіль.

Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився голом і результативною передачею в матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2024/25 проти "Парми".

Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0 .

Довбик провів на полі весь матч. На 51-й хвилині він віддав асист на Пауло Дібалу, а на 83-й хвилині сам забив з передачі аргентинця.

Огляд матчу "Рома" – "Парма"

Артем відзначився двома результативними діями у другому поєдинку поспіль за римлян. Раніше він оформив дубль у переможному для своєї команди матчі Кубка Італії проти "Сампдорії".

Загалом тепер в активі українського бомбардира 9 голів та два асисти у 22 матчах за "Рому" в усіх турнірах.

Завдяки перемозі римляни з 19 очками піднялися на 11-ту позицію в чемпіонаті Італії. Підопічні Клаудіо Раньєрі завершать 2024 рік 29 грудня виїзною грою Серії А проти "Мілана".

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