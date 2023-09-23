Гол та асист Довбика, "привезений" пенальті Циганкова: "Жирона" розбила суперника в Ла Лізі (відео)

"Біло-червоні" здобули п'яту перемогу поспіль і вийшли на перше місце в чемпіонаті Іспанії.

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика розібралася з "Мальоркою" в домашному матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги – 5:3 .

Обидва футболісти збірної України вийшли у стартовому складі. Уже на 4-й хвилині гості відкрили рахунок – Циганков необережно зіграв рукою у власному карному майданчику, а Ведат Мурікі реалізував пенальті.

На 26-й хвилині каталонці відігралися – Давід Лопес сильним ударом вгатив м'яч під поперечину.

На 33-й хвилині команда Мічела вперше в цьому матчі вийшла вперед. Довбик ударом низом від стійки реалізував пенальті, забивши свій другий гол у Примері.

До перерви "біло-червоні" змогли ще двічі вразити ворота суперника: на 37-й хвилині відзначився Іван Мартін, а на 45-й класним ударом у дальній кут забив Янгель Еррера.

У другому таймі "Жирона" не стала розслаблятися та продовжила громити свого опонента. На 57-й хвилині Савіо скористався передачею Довбика та відправив п'ятий м'яч у ворота "Мальорки".

На 61-й хвилині Мічел вирішив зробити заміни та за рахунку 5:1 прибрав з поля обох українців, надавши їм відпочинок.

Наприкінці гри "Мальорка" змогла відповісти двома голами – на 89-й і 90+5-й хвилині відзначився Абдон Пратс.

Огляд матчу

Для "Жирони" це п'ята поспіль перемога у Ла Лізі. Команда Циганкова і Довбика з 16 очками очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. "Мальорка" (5 балів) залишилася на 15-й позиції.

У наступному турі "Жирона" 27 вересня на виїзді зіграє проти "Вільярреала". Днем раніше "Мальорка" прийме "Барселону".

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