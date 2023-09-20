Гол та асист Кейна: "Баварія" здолала "Манчестер Юнайтед" у шаленому матчі Ліги чемпіонів (відео)

Команди забили сім голів на двох.

"Баварія" перемогла "Манчестер Юнайтед" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Надрезультативний поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 4:3 .

У першому таймі команда Томаса Тухеля двічі забила у ворота англійського клубу. На 28-й хвилині Лерой Сане обігрався з Гаррі Кейном і з-за меж штрафного низом пробив у ближній кут – ворота "манкуніанців" Андре Онана припустився помилки та пропустив м'яч під руками.

Через чотири хвилини німецький гранд зміцнив свою перевагу – Серж Гнабрі відзначився після передачі Джамала Мусіали.

На старті другого тайму підопічні Еріка тен Гага скоротили відставання – Расмус Гейлунд на 49-й хвилині відзначився своїм дебютним голом за "Манчестер Юнайтед".

Проте "Баварія" дуже швидко відповіла – на 53-й хвилині Кейн реалізував пенальті, додавши до результативного пасу ще й гол у своєму дебютному матчі за мюнхенський клуб у Лізі чемпіонів.

Однак це був ще далеко не кінець. За дві хвилини до завершення основного часу МЮ наблизився в рахунку завдяки голу Каземіро.

На 90+2-й хвилині мюнхенці відповіли голом Матіса Теля, повернувши собі перевагу у два м'ячі. На 90+5-й хвилині Каземіро оформив дубль, але часу для порятунку в "червоних дияволів" уже не залишилося.

В іншому матчі стартового туру групи А турецький "Галатасарай" і данський "Копенгаген" розписали нічию – 2:2.

У другому турі Ліги чемпіонів 3 жовтня "Баварія" на виїзді зіграє з "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Галатасарай".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Читайте також:

Ледь не сталося сенсації: "Реал" драматично вирвав перемогу над дебютантом Ліги чемпіонів (відео)

"Барселона" розтрощила "Антверпен" та очолила групу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" поступився "Порту" на старті групового етапу Ліги чемпіонів (відео)