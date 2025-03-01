Гол Таловєрова не допоміг: "Манчестер Сіті" пробився до 1/4 фіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Плімут" у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1 .

Клуб Чемпіоншипу (другого за престижністю англійського дивізіону – прим.) відкрив рахунок на 38-й хвилині – український захисник Максим Таловєров головою замкнув подачу з кутового.

Для 24-річного українця це другий гол за "Плімут", до складу якого він взимку перебрався з австрійського ЛАСКа. Раніше Таловєров забив у матчі Чемпіоншипу проти "Лутона".

Утім, команда Хосепа Гвардіоли зуміла переламати перебіг зустрічі. Дубль оформив Ніко O'Райллі, відзначившись на 45+1-й і 76-й хвилинах. На 90-й хвилині крапку в матчі поставив Кевін Де Брейне.

Зазначимо, що Таловєров провів на полі повний матч, за який отримав одну з найвищих оцінок серед гравців своєї команди.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Плімут"

Таким чином, "Манчестер Сіті" вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії. Свого наступного суперника "городяни" дізнаються в неділю, 2 березня, під час жеребкування.

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