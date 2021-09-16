Гол у ворота "Шахтаря" визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів: позаду залишилися гідні конкуренти (відео)

Гол у ворота "Шахтаря" визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів: позаду залишилися гідні конкуренти (відео)

"Гірники" показали себе в хіт-параді не з найкращого боку.

Гол форварда молдавського "Шерифа" Адама Траоре у ворота донецького "Шахтаря" було визнано найкращим у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Друге місце в хіт-параді посів Джордан Гендерсон ("Ліверпуль"), третє - Анте Ребич ("Мілан"), четверте - Джек Гріліш ("Манчестер Сіті").

"Шахтар" зазнав сенсаційної поразки від "Шерифа" з рахунком 0:2.

від "Шерифа" з рахунком 0:2. Інший представник України в турнірі київське "Динамо" вдома зіграло внічию з лісабонською "Бенфікою".

з лісабонською "Бенфікою". У 2-му турі турніру "Шахтар" 28 вересня вдома прийматиме міланський "Інтер". "Динамо" наступного дня в гостях буде протистояти мюнхенській "Баварії".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, форвард "Аякса" повторив унікальний рекорд ван Бастена в Лізі чемпіонів.

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