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Гол українського футболіста допоміг польському клубу виграти матч відбору Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Гол українського футболіста допоміг польському клубу виграти матч відбору Ліги чемпіонів (відео)

Владислав Кочергін / Фото: twitter.com/Rakow1921

Владислав Кочергін вразив у складі "Ракува" ворота кіпрського "Аріса".

Український півзахисник польського "Ракува" Владислав Кочергін забив гол у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти кіпрської команди "Аріс" Лімасол.

27-річний українець вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок на 7-й хвилині поєдинку. Кочергін на дальній стійці вразив порожні ворота суперника після швидкої контратаки "Ракува".

Це вже другий гол Владислава в нинішній кваліфікації Ліги чемпіонів. Раніше він відзначився переможним м'ячем у грі проти естонської "Флори" в першому раунді відбору.

Матч "Ракув" – "Аріс" завершився перемогою польського клубу з рахунком 2:1. На 63-й хвилині господарі подвоїли свою перевагу, реалізувавши пенальті. Проте наприкінці зустрічі "Аріса" відіграв один м'яч.

Поєдинок-відповідь команди зіграють 15 серпня на Кіпрі.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф Ліги чемпіонів позмагається за вихід до групового етапу із сильнішим у парі "Копенгаген" (Данія) – "Спарта" Прага (Чехія).

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
13
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