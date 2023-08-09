Гол українського футболіста допоміг польському клубу виграти матч відбору Ліги чемпіонів (відео)

Український півзахисник польського "Ракува" Владислав Кочергін забив гол у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти кіпрської команди "Аріс" Лімасол.

27-річний українець вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок на 7-й хвилині поєдинку. Кочергін на дальній стійці вразив порожні ворота суперника після швидкої контратаки "Ракува".

KOCHERGIN FAIT GRONDER LA POLOGNE pic.twitter.com/lWt7GlXuQT — Le Football en VOD LXX (@VodLxx) August 8, 2023

Це вже другий гол Владислава в нинішній кваліфікації Ліги чемпіонів. Раніше він відзначився переможним м'ячем у грі проти естонської "Флори" в першому раунді відбору.

Матч "Ракув" – "Аріс" завершився перемогою польського клубу з рахунком 2:1 . На 63-й хвилині господарі подвоїли свою перевагу, реалізувавши пенальті. Проте наприкінці зустрічі "Аріса" відіграв один м'яч.

Поєдинок-відповідь команди зіграють 15 серпня на Кіпрі.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф Ліги чемпіонів позмагається за вихід до групового етапу із сильнішим у парі "Копенгаген" (Данія) – "Спарта" Прага (Чехія).

Читайте також:

Матч відбору Ліги чемпіонів перенесено через вбивство фаната у масовій бійці: подробиці

Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плейоф кваліфікації

Аріс – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій