Гол українського футзаліста увійшов до топ-10 на Євро-2022 (відео)

Гол українського футзаліста увійшов до топ-10 на Євро-2022 (відео)

Михайло Зварич забив сербам після красивої комбінації.

Пресслужба УЄФА визначила найкращі голи за підсумками Чемпіонату Європи-2022 з футзалу.

Серед десятки найкрасивіших забитих м'ячів знайшлося місце для результативного удару українця Михайла Зварича в матчі групового раунду проти команди Сербії. "Синьо-жовті" настільки класно розіграли м'яч, що Зваричу залишалося лише не схибити по порожніх воротах.

Раніше повідомлялося, що голкіпер української команди Кирило Ципун потрапив до символічної збірної Євро-2022.

На континентальній першості з футзалу, яка відбулася у Нідерландах, збірна України посіла 4-те місце. Це найкращий результат українських футзалістів на чемпіонатах Європи за останні 17 років.

Українська команда вийшла до плейоф ЧЄ-2022 з футзалу, посівши друге місце в групі А. Українська збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка обіграли Казахстан із рахунком 5:3. У півфіналі "синьо-жовті" в наднапруженому протистоянні поступилися росіянам (2:3), а в поєдинку за "бронзу" програли Іспанії з рахунком 1:4.

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