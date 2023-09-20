Гол воротаря врятував "Лаціо" від поразки в матчі Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (відео)

Італійський голкіпер Іван Проведель на останніх секундах вирвав для римлян нічию.

"Лаціо" та "Атлетіко" зіграли внічию в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:1 .

Команда Дієго Сімеоне пішла на перерву в ролі лідера завдяки голу Пабло Барріоса на 29-й хвилині гри.

У другому таймі "матрацникам" вдавалося втримувати переможний рахунок аж до компенсованого часу, коли й відбулася драматична розв'язка зустрічі.

Римляни усіма силами пішли до воріт іспанського клубу в надії врятуватися від поразки та змогли досягнути бажаного. Героєм матчу став італійський голкіпер "Лаціо" Іван Проведель, який на 90+5-й хвилині головою переправив м'яч у сітку після подачі Луїса Альберто.

Огляд матчу

В іншому матчі стартового туру групи E нідерландський "Феєнорд" обіграв шотландський "Селтік" з рахунком 2:0.

У другому турі Ліги чемпіонів 4 жовтня "Атлетіко" прийме "Феєнорд", а "Лаціо" вирушить у гості до "Селтіка".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Читайте також:

ПСЖ обіграв "Боруссію" Дортмунд у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів (відео)

"Барселона" розтрощила "Антверпен" та очолила групу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" поступився "Порту" на старті групового етапу Ліги чемпіонів (відео)