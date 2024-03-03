Гол Яремчука допоміг "Валенсії" зіграти у бойову нічию проти "Реала" з Луніним у Ла Лізі (відео)

"Кажани" вели з різницею у два м'ячі, але "вершковим" вдалося уникнути поразки.

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі зіграла внічию з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Месталья" у Валенсії завершився з рахунком 2:2 .

Господарі поля вийшли вперед на 27-й хвилині – Уго Дуро забив ударом головою. Через три хвилини "кажани" подвоїли свою перевагу – Дані Карвахаль необережно віддав передачу назад, яку перехопив Яремчук, обійшов Луніна та вразив вже порожні ворота.

Відео гола Яремчука

Перед перервою мадридці скоротили відставання в рахунку – після прострілу Карвахаля з правого флангу голкіпер гостей Гіоргі Мамардашвілі не дотягнувся до м'яча, а Вінісіус Жуніор вразив кут воріт.

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті відігралися – на 76-й хвилині Вінісіус оформив дубль, ударом головою з відскоком від газону замкнувши навіс Браїма Діаса.

Варто зазначити, що матч завершився скандалом. У компенсований час, на 90+9-й хвилині, Джуд Беллінгем головою забив третій м'яч "Реала" з подачі Діаса, але за кілька хвилин до цього рефері дав фінальний свисток і цей гол не було зараховано.

Яремчук вийшов у стартовому складі "Валенсії" та провів на полі 57 хвилин. Для Романа це був 18-й матч цього сезону Примери, на його рахунку три голи.

Лунін зіграв весь матч у складі "Реала". Для Андрія це 15-й поєдинок поточного сезону в чемпіонаті Іспанії.

Огляд матчу "Валенсія" – "Реал" Мадрид

Після цього матчу "Реал" (66 очок) лідирує у Ла Лізі, випереджаючи на 7 балів "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка зіграла на один поєдинок менше. "Валенсія" (37 пунктів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі іспанського чемпіонату "вершкові" 10 березня приймуть "Сельту", а підопічні Рубена Барахи днем раніше вдома зустрінуться з "Хетафе".

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