Гол Яремчука не врятував: "Бенфіка" завершила боротьбу за кубок Ліги чемпіонів

Команда українця зіграла внічию з "Ліверпулем".
У середу, 13 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Бенфіка" на виїзді вирвала нічию з "Ліверпулем"- 3:3.
Рахунок матчу відкрив на 21-й хвилині Ібраїма Конате. Згодом Гонсалу Рамушу вдалося зрівняти рахунок.
На початку другого тайму "червоні" здобули перевагу у два м'ячі - дублем відзначився Роберто Фірміно, але точні удари українця Романа Яремчука та Дарвіна Нуньєса відновили паритет.
Зазначимо, що гол Яремчука у ворота "Ліверпуля" став третім у нинішній Лізі чемпіонів.
У першому поєдинку "Бенфіка" поступилася "Ліверпулю" з рахунком 3:1, що і вивело до півфіналу команду Юргена Клоппа.
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