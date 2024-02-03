Гол Яремчука приніс "Валенсії" перемогу над абсолютним аутсайдером чемпіонату Іспанії (відео)

Роман Яремчук забив свій другий гол у сезоні Примери та допоміг "кажанам" здобути три очки.

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі здолала "Альмерію" в матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Месталья" завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля вийшли вперед на 14-й хвилині – Уго Дуро відзначився після передачі Дієго Лопеса.

На 23-й хвилині "кажани" подвоїли свою перевагу – Яремчук ударом головою з меж штрафного майданчика замкнув подачу з лівого флангу у виконанні Пепелу.

Для 28-річного українського футболіста це це другий гол цього сезону Ла Ліги. Він виходив на поле в 16 матчах чемпіонату Іспанії.

Додамо, що під час святкування свого забитого м'яча Яремчук зняв футболку, за що отримав від арбітра жовту картку.

На старті другого тайму "Альмерія" скоротила відставання в рахунку – на 50-й хвилині точного удару завдав Серхіо Аррібас.

Невдовзі "Валенсія" мала шанс відновити перевагу в два м'ячі, але Пепелу на 61-й хвилині не реалізував пенальті.

Тож інтрига в цьому поєдинку зберігалася до самого фінального свистка. Яремчука, який вийшов на поле у стартовому складі, замінили на 70-й хвилині. Саме гол українця виявився переможним, адже уникнути поразки гостям не вдалося.

Огляд матчу "Валенсія" – "Альмерія"

Перемога дозволила "Валенсії" (35 очок) піднятися на сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Альмерія" (6 балів) посідає останню, 20-ту позицію.

У наступному турі команда Яремчука 10 лютого на виїзді зустрінеться з "Лас-Пальмасом", а головний аутсайдер чемпіонату 12 лютого прийме "Атлетик" Більбао.

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