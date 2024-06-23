Гол Яремчука у ворота Словаччини номіновано на звання найкращого у другому турі Євро-2024 (відео)

Гол форварда збірної України Романа Яремчука у ворота команди Словаччини претендує на звання найкращого у другому турі Євро-2024.

Відео голів-номінантів опублікував офіційний сайт УЄФА, запустивши голосування серед уболівальників.

Крім Яремчука, до списку претендентів на звання автора найкрасивішого забитого м'яча другого туру також увійшли данець Мортен Г'юлманд (гол у ворота Англії), швейцарець Джердан Шакірі (гол у ворота Шотландії) та австрієць Гернот Траунер (гол у ворота Польщі).

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Roman Yaremchuk vs Slovakia

Morten Hjulmand vs England

Xherdan Shaqiri vs Scotland

Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Гол Яремчука приніс збірній України вольову перемогу над Словаччиною (2:1). На 80-й хвилині матчу Роман ідеально прийняв м'яч після закидання від Миколи Шапаренка та проштовхнув його у ворота Мартіна Дубравки.

Цей м'яч став для Яремчука 16-м за національну команду. 28-річний нападник вийшов на чисте четверте місце у списку найкращих бомбардирів в історії збірної України, обійшовщи нинішнього головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

Також Яремчук став абсолютним рекордсменом збірної України за голами на чемпіонатах Європи. М'яч у ворота словаків став для нього третім на континентальних першостях. Раніше він двічі забивав під час Євро-2020: у поєдинках групового етапу з Нідерландами (2:3) та Північною Македонією (2:1).

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Тепер Роман – найкращий бомбардир в історії збірної України на чемпіонатах Європи. За цим показником він випередив Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка, які забили на Євро по два м'ячі.

За підсумками другого туру збірна України посідає останнє місце у групі Е. "Синьо-жовті" мають таку ж кількість очок (3), як Румунія, Бельгія та Словаччина, але найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.

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У заключному турі групового етапу команда Реброва 26 червня зустрінеться з бельгійцями, початок вирішального поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті. Паралельно відбуватиметься інший поєдинок останнього туру квартету Е між словаками та румунами.

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