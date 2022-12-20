Гол Ярмоленка не допоміг "Аль-Айну" здобути перемогу у матчі чемпіонату ОАЕ (відео)

Вінгер збірної України та "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 11-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Бані Яса" – 2:2.

На 28-й хвилині після помилки суперників українець завершив атаку своєї команди, грамотно відкрившись під пас одноклубника.

هدف عيناوي أول



لابا يخطف الكرة ورحيمي يمرر ويارمولينكو يسجل #العين_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/V2RdOw2dtS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2022

Зазначимо, що для Ярмоленка це вже четвертий гол у поточному сезоні. Восстаннє українець забивав у жовтні. Також в його активі три результативні передачі в 11 матчах за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ.

Після 11 турів підопічні Реброва з 18 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці. Лідирує "Аль-Ахлі" – 25 балів.

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