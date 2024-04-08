Гол Ярмоленка не допоміг перемогти: "Динамо" сенсаційно втратило очки в матчі проти ЛНЗ (відео)

Кияни відпустили "Шахтар" у чемпіонських перегонах на відстань чотирьох очок.

Київське "Динамо" зіграло внічию з черкаським ЛНЗ в домашньому матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1 .

Команда Олександра Шовковського вийшла вперед на 15-й хвилині зустрічі. Андрій Ярмоленко скористався закиданням від Владислава Ваната і в дотик перекинув голкіпера гостей Євгена Кучеренка.

Проте перед перервою ЛНЗ вдалося зрівняти рахунок. Після подачі Сергія Рибалки з кутового воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет припустився грубої помилки і випустив м'яч, а Хайдін Саліху добив м'яч у сітку.

У другому таймі господарі володіли перевагою, але втілити свої моменти бодай в один забитий м'яч не змогли.

Огляд матчу "Динамо" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Динамо" (45 очок) залишилося на третьому місці в УПЛ. Кияни на чотири бали відстають від лідера "Шахтаря" та одним пунктом поступаються "Кривбасу", порівняно з яким мають гру в запасі. ЛНЗ (26 очок) піднявся на дев'яту сходинку чемпіонату України.

У наступному турі кияни 13 квітня зіграють на виїзді з "Олександрією", а команда Олега Дулуба 15 квітня прийме "Верес".

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