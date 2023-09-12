Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла Італії в матчі відбору на Євро-2024 (відео)

Збірна України поступилася команді Італії в матчі 6-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 2:1 .

"Скуадра Адзурра" вийшли вперед уже на 12-й хвилині зустрічі. Георгій Судаков підслизнувся біля власного штрафного майданчика, а Давіде Фраттезі точно пробив у ближній кут після передачі, яку віддав Маттія Дзакканьї.

На 29-й хвилині підопічні Лучано Спалетті подвоїли свою перевагу. Дубль оформив Фраттезі, який низом відправив м'яч у сітку з меж штрафного. Арбітр спершу зафіксував офсайд, але після підказки відеоасистента VAR зарахував цей гол.

Перед перервою українці зуміли скоротити відставання в рахунку. На 41-й хвилині Андрій Ярмоленко класним пасом вивів Артема Довбика один на один з Джанлуїджі Доннаруммою – голкіпер італійців здійснив сейв, але потім Ярмоленко добив м'яч у порожні ворота після відскоку від Федеріко Дімарко.

У другому таймі Італія чинила шалений тиск на ворота збірної України, якій залишалося сподіватися на нечисленні контрвипади.

Могли чинні чемпіони Європи вигравати навіть розгромно, але чудова гра воротаря Георгія Бущана та подекуди удача, як от у моменті з ударом Мануеля Локателлі на 69-й хвилині у поперечину, дозволили зберігати інтригу аж до фінального свистка. Однак врятуватися від поразки нашій команді не вдалося.

Огляд матчу

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи збірна Північної Македонії на виїзді перемогла команду Мальти (0:2).

Після поразки від італійців збірна України (7 очок) опустилася на третє місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів), на другу позицію піднялася Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Матчі наступного туру відбору на Євро-2024 в нашій групі відбудуться 14 жовтня: Україна – Північна Македонія, Італія – Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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