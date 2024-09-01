Гол Ярмоленка приніс "Динамо" третю поспіль перемогу на старті сезону УПЛ (відео)

Київське "Динамо" перемогло черкаський ЛНЗ у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:0 .

"Біло-сині" вийшли вперед на 22-й хвилині зустрічі – Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який було призначено за фол Хайдіна Саліху у своєму штрафному майданчику проти Олександра Піхальонка.

На 26-й хвилині Ярмоленко міг оформити дубль, але після перегляду відеоповтору (VAR) взяття воріт було скасовано через офсайд у Владислава Ваната.

Розвинути свою перевагу підопічним Олександра Шовковського не вдалося. Але й відігратися кияни супернику не дозволили, втримавши мінімальну перемогу.

Огляд матчу "Динамо" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це третя поспіль перемога на старті сезону УПЛ. До цього "біло-сині" обіграли "Верес" (2:1) та "Карпати" (3:1). Із 9 очками кияни піднялися на четверте місце у турнірній таблиці.

ЛНЗ має 9 балів після п'яти поєдинків і розташовується на п'ятій позиції у чемпіонаті України. Раніше черкаська команда здолала "Лівий Берег" (1:0), поступилася "Олександрії" (0:2), обіграла "Рух" (3:1) та перемогла "Карпати" (2:1).

У наступному турі УПЛ, після міжнародної паузи, кияни 14 вересня зіграють проти "Зорі", а ЛНЗ 16 вересня прийме "Колос".

Читайте також:

"Лівий Берег" оформив камбек і обіграв "Верес" в драматичному матчі УПЛ (відео)

"Полісся" розгромило "Чорноморець" і вийшло на другу сходинку в УПЛ (відео)

"Олександрія" здобула четверту перемогу поспіль на старті УПЛ та стала одноосібним лідером (відео)