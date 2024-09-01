Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гол Ярмоленка приніс "Динамо" третю поспіль перемогу на старті сезону УПЛ (відео)

Гол Ярмоленка приніс "Динамо" третю поспіль перемогу на старті сезону УПЛ (відео)

"Динамо" – ЛНЗ / Фото: ФК Динамо Київ

Команда Олександра Шовковського мінімально обіграла ЛНЗ.

Київське "Динамо" перемогло черкаський ЛНЗ у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:0.

"Біло-сині" вийшли вперед на 22-й хвилині зустрічі – Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який було призначено за фол Хайдіна Саліху у своєму штрафному майданчику проти Олександра Піхальонка.

На 26-й хвилині Ярмоленко міг оформити дубль, але після перегляду відеоповтору (VAR) взяття воріт було скасовано через офсайд у Владислава Ваната.

Розвинути свою перевагу підопічним Олександра Шовковського не вдалося. Але й відігратися кияни супернику не дозволили, втримавши мінімальну перемогу.

Огляд матчу "Динамо" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це третя поспіль перемога на старті сезону УПЛ. До цього "біло-сині" обіграли "Верес" (2:1) та "Карпати" (3:1). Із 9 очками кияни піднялися на четверте місце у турнірній таблиці.

ЛНЗ має 9 балів після п'яти поєдинків і розташовується на п'ятій позиції у чемпіонаті України. Раніше черкаська команда здолала "Лівий Берег" (1:0), поступилася "Олександрії" (0:2), обіграла "Рух" (3:1) та перемогла "Карпати" (2:1).

У наступному турі УПЛ, після міжнародної паузи, кияни 14 вересня зіграють проти "Зорі", а ЛНЗ 16 вересня прийме "Колос".

Читайте також:

"Лівий Берег" оформив камбек і обіграв "Верес" в драматичному матчі УПЛ (відео)

"Полісся" розгромило "Чорноморець" і вийшло на другу сходинку в УПЛ (відео)

"Олександрія" здобула четверту перемогу поспіль на старті УПЛ та стала одноосібним лідером (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація