Гол Ярмоленка скасували: "Вест Гем" неочікувано поступився аутсайдеру АПЛ

Українець вийшов на заміну, але не врятував "молотобійців" від поразки.
В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Гем" на своєму полі поступився "Лідсу" з рахунком 2:3.
Рахунок матчу на 10-й хвилині відкрив Джек Харрісон. Господарі відігралися ближче до перерви зусиллями Джаррода Боуена. Через три хвилини Харрісон повернув перевагу "Лідсу".
На початку другого тайму Пабло Форнальс поновив паритет у матчі. На 60-й хвилині Харрісон забив свій третій гол у матчі та приніс перемогу "Лідсу".
Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок на лаві запасних. На 69-й хвилині він вийшов на заміну і через вісім хвилин отримав жовту картку.
На 82-й хвилині Ярмоленко зрівняв рахунок у матчі, проте гол гравця збірної України було скасовано через офсайд.
- "Вест Гем" посідає четверте місце в АПЛ. "Лідс" обійшов у турнірній таблиці "Евертон" Віталія Миколенка та піднявся на 15-ту позицію.
- У наступному турі АПЛ 22 січня команда Ярмоленка на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед", а "Лідс" удома прийме "Ньюкасл".
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