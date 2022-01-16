Гол Ярмоленка скасували: "Вест Гем" неочікувано поступився аутсайдеру АПЛ

Українець вийшов на заміну, але не врятував "молотобійців" від поразки.

В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Гем" на своєму полі поступився "Лідсу" з рахунком 2:3 .

Рахунок матчу на 10-й хвилині відкрив Джек Харрісон. Господарі відігралися ближче до перерви зусиллями Джаррода Боуена. Через три хвилини Харрісон повернув перевагу "Лідсу".

На початку другого тайму Пабло Форнальс поновив паритет у матчі. На 60-й хвилині Харрісон забив свій третій гол у матчі та приніс перемогу "Лідсу".

Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок на лаві запасних. На 69-й хвилині він вийшов на заміну і через вісім хвилин отримав жовту картку.

На 82-й хвилині Ярмоленко зрівняв рахунок у матчі, проте гол гравця збірної України було скасовано через офсайд.

"Вест Гем" посідає четверте місце в АПЛ. "Лідс" обійшов у турнірній таблиці "Евертон" Віталія Миколенка та піднявся на 15-ту позицію.

У наступному турі АПЛ 22 січня команда Ярмоленка на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед", а "Лідс" удома прийме "Ньюкасл".

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