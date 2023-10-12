Гол зі штрафного приніс "Зорі" останню путівку до чвертьфіналу Кубка України

Луганська "Зоря" перемогла ФСК "Маріуполь" в останньому матчі 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Борисполі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол команда Валерія Кривенцова забила у компенсований до першого тайму час. Вікентій Волошин відзначився красивим прямим ударом зі штрафного під поперечину.

Додамо, що раніше до чвертьфіналу Кубка України також вийшли донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), житомирське "Полісся", київська "Оболонь", одеський "Чорноморець" і полтавська "Ворскла".

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться у п'ятницю, 13 жовтня. Початок – о 19:20 за київським часом.

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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